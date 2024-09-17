В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино Амурская осень. Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО Год кино при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании Сибур. Среди участников этого года – призер первого сезоне телепроекта Фабрика звезд Александр Асташенок. С бывшим участником группы Корни поговорил корреспондент Дни.ру.

В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Среди участников этого года – призер первого сезоне телепроекта "Фабрика звезд" Александр Асташенок. С бывшим участником группы "Корни" поговорил корреспондент "Дни.ру".В этом году Александр Асташенок отмечает "фарфоровую" свадьбу – вместе с супругой он уже 20 лет. В 2004 года музыкант женился на Елене Венгржиновской, бывшем концертном директоре группы "Корни". Разница в возрасте 13 лет их ни тогда, ни сейчас не смущали."Супруга сегодня занимается нашими семейными делам, но она не домохозяйка, а мой помощник, директор, администратор, – говорит Александр. – Он пашет вместе со мной – помогает что-то разрулить, куда-то поехать, кому-то позвонить, сопроводить меня на съемку".Вообще, 20 лет – это серьезный срок, особенно для сферы шоу-бизнеса. "Это постоянная, взаимная, серьезная, сложная работа, – раскрыл музыкант секрет семейного счастья. – У нас случалось всякое – вплоть до того, что были на грани развода. Но совместными усилиями мы преодолели все кризисы.Ты просыпаешься и думаешь: "Я просто не могу без этого человека!"В декабре 2004 года у пары родилась дочь Виктория, названная в честь хита "Корней" "С днем рождения, Вика". "Она уже студентка РУДН, – гордится Асташенок. – Занимается маркетингом, SMM, пиаром. Ее родители всю жизнь проработали в сфере шоу-бизнеса, так что и она туда тянется. Я для нее больше папа, чем артист. Она видела какие-то кусочки "Фабрики" с моим участием, но я ей сказал, что целиком это смотреть не стоит, ведь за многое из того, что там было, мне просто стыдно. Да и пел я там от волнения местами ужасно".