В график «Экотурне» вошли такие города, как Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль

В прошедшие выходные Ано «Центр Чистой Природы 12-15» завершил «Экотурне» по Золотому кольцу России и очистил туристические маршруты от скопившегося мусора. Программа турне включала в себя семидневную поездку по одному из самых популярных туристических маршрутов России.В график «Экотурне» вошли такие города, как Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль. А завершился марафон субботником во Владимире.По результатам двух волонтерских уборок, организованных на территории Владимирской области, в которой приняли участие неравнодушные жители, эко активисты и студенты Владимирского филиала Российского университета кооперации, удалось отчистить более 2 гектаров земли, собрать более 50 мешков отходов, а так же установить информационные таблички для предупреждения дальнейшего замусоривания территории. Волонтеры не просто очистили территорию, но и организовали раздельный сбор мусора, чтобы после отправить вторсырье на дальнейшую переработку.Благодаря организованной и слаженной работе были отчищены территории Улыбышевских карьеров и прибрежные зоны р. Нерль в Суздальском районе, что, в свою очередь, позволило пресечь разрастание несанкционированных свалок.Подобные эко-проекты и общественные инициативы наглядно показывают то, как можно менять ситуацию в сфере экологии, тем самым формируя экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде.С итоговыми результатами эко-марафона проекта «Экотурне» организованного АНО «Центр Чистой Природы 12-15» можно ознакомиться по ссылке -https://vk.com/center1215.