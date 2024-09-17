Ксения Бородина продолжает радовать свою младшую дочь Теону дорогими подарками. На этот раз девочка получила сумку от знаменитого бренда Prada.

Ксения Бородина продолжает радовать свою младшую дочь Теону дорогими подарками. На этот раз девочка получила сумку от знаменитого бренда Prada.Воспитывая двух дочерей — 15-летнюю Марусю и восьмилетнюю Теону, Ксения не скупится на подарки, особенно когда речь идет о младшей наследнице, которая с раннего возраста проявляет интерес к моде.В недавнем выпуске шоу с Никитой Ефремовым Бородина поделилась, что старшая дочь Маруся не проявляет особого интереса к брендовым товарам. Девочка предпочитает разумно тратить деньги и часто покупает вещи на подаренные ей средства. Несмотря на наличие собственной карты, Маруся относится к финансам очень бережно и предпочитает экономить.Ситуация с Теоной совершенно иная. Как рассказала Ксения, младшая дочь с раннего возраста была увлечена модой. "В семь лет у нее уже была сумочка Prada", — с улыбкой отметила телеведущая. По словам Бородиной, Теона знает, как "разводить" маму на подарки, особенно когда та находится в хорошем настроении. После приятного вечера в Европе, где они наслаждались устрицами и улитками, девочка смогла уговорить Ксению купить ей желанную сумку.Ксения сама не отказывается от брендовых товаров. В ее гардеробе можно найти сумку Birkin от Hermès, стоимость которой превышает миллион рублей. Однако получить такую вещь непросто: нужно пройти через длительный процесс ожидания и сделать крупные покупки в магазине.Личная жизнь Бородиной также полна событий. Она вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году, а в 2009 году у них родилась дочь Маруська. Однако пара рассталась спустя три года. В 2015 году Ксения вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова, и в их семье появилась Теона. К сожалению, в 2021 году супруги также решили разойтись.