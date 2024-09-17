Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенничества на Бали. Это случилось когда певица решила приобрести виллу на этом экзотическом курорте.

Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенничества на Бали. Это случилось когда певица решила приобрести виллу на этом экзотическом курорте.Знаменитость рассказала о своей неприятной ситуации в социальных сетях, где поделилась подробностями инцидента. Вместе с супругом Федором Белогаем Рита планировала строительство виллы в живописной зеленой зоне, однако вскоре выяснилось, что это нарушает местные законы.Артистка столкнулась с аферистом, который обещал вернуть ей залог в ближайший понедельник, но его намерения вызывали серьезные сомнения. Дакота призналась, что больше не намерена быть "принимающей и мудрой" в подобных ситуациях, подчеркивая, что эпоха терпимости к обману для нее закончилась.Певица заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы и предоставить все необходимые документы, чтобы привлечь внимание к этому незаконному бизнесу. Она подчеркнула, что не собирается оставлять без внимания действия мошенников, которые пытаются воспользоваться доверчивостью людей. "Я подключу все инстанции и СМИ, чтобы рассказать о том, что происходит на Бали с некоторыми аферистами", — отметила Рита.Дакота осознает важность защиты окружающей среды и законности в вопросах недвижимости на Бали. Она считает, что подобные "мутки в стиле 90-х" не должны оставаться безнаказанными и должны быть пресечены. Это заявление вызвало широкий отклик у ее подписчиков, многие из которых поддержали певицу в ее решении бороться с мошенничеством.Рита Дакота всегда была известна своей активной позицией и стремлением защищать свои права. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что артистка не боится выступать против несправедливости и готова отстаивать свои интересы. Важно отметить, что такие ситуации могут произойти с любым, и осведомленность о рисках при покупке недвижимости за границей может помочь избежать неприятностей.