На месте уже работают специалисты «Водоканала».

На проспекте Строителей во Владимире провалился асфальт. О провале на остановке возле ВлГУ очевидцы сообщили в группе «» и опубликовали фото.«» сообщает со ссылкой на администрацию города, что провал появился из-за аварии на водопроводном вводе. Это привело к размыву грунта. На месте уже работают специалисты «Водоканала». Место происшествия огорожено сигнальной лентой. В настоящий момент неизвестно, когда дорожное покрытие будет восстановлено.Напомним, ранее мы писали, что