Сергей Жуков рассказал о дочери, ее звездной болезни и атмосфере в семье.

Сергей Жуков рассказал о дочери, ее звездной болезни и атмосфере в семье.Дочь Сергея Жукова Ника снялась в фильме "Плакса", показ которого стартовал недавно. Отец девочки, а по совместительству продюсер картины, рассказал, какие глобальные вопросы поднимаются в ленте, и попутно раскрыл правду о своих взаимоотношениях в семье.Красной нитью в фильме проходит тема семьи, а точнее неполной семьи. Сергей рассказал, как Ника однажды пришла из школы со слезами и заявила, что в ее классе большинство девочек воспитываются без отцов."Пожалуйста, не разводитесь!", – умоляла дочь Жукова.Хотя, по словам актера, в их семьи не поднимается такой вопрос. Однако он понимает, что для детей это большая травма. Артист рассказал, что в семье он показывает, что мама и папа отдельные личности и у них есть своя жизнь. Бывает, они с женой уходят на свидание. Певец считает, что детям важно показывать примеры правильных отношений.Кроме того, Жуков поведал о звездной болезни дочери. Он признался, что она чувствует свою популярность, но родители быстро остужают ее пыл, проводя воспитательные беседы с ребенком.Напомним, у солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова пятеро детей. В конце прошлого года его жена Регина Бурд подарила ему еще одного сына. Кроме малыша, пара воспитывает дочь Нику и двоих сыновей Энджела и Мирона. От первого брака, с Еленой Добындо, у Сергея есть старшая дочь Александра.