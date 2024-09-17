Неполадки произошли из-за технического и человеческого фактора.

Родители школьников Владимирской области не могли войти в электронный дневник в начале сентября. О причинах сбоя сообщили в региональном правительстве. Губернатор региона Александр Авдеев провел заседание, на котором были обсуждены вопросы работы АИС «Электронная школа».На мероприятии также присуствовала министр образования и молодежной политики Светланы Болтуновой. Она объяснила, что неполадки произошли из-за технического и человеческого фактора.Оказалось, что в начале учебного года из-за массового входа пользователей возникли конфликты между АИС «Электронная школа» и антивирусной программой Касперского. Но сейчас техническая часть вопроса уже решена. Также проблемы с входом возникали из-за того, что родители заходили на сервис через логин и пароль, а теперь в систему можно попасть только через СНИЛС. Кто-то не успел зарегистрироваться, а кто-то ошибся при вводе своих данных. Однако, чтобы устранить эту причину в школах провели инструктаж и раздали инструкции по авторизации в АИС.Напомним, ранее мы писали, что