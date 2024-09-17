На этот раз злоумышленники притворяются помощниками судей.

Телефонные аферисты обманывают жителей Владимирской области по новой схеме мошенничества. На этот раз злоумышленники притворяются помощниками судей, а дальше предлагают отправить материалы несуществующего дела на «Госуслуги».Об аферистах местных жителей предупредили в пресс-службе Владимирского областного суда. Представители органа власти уточнили, что их сотрудники никогда не запрашивают по телефону персональные данные и цифровые коды.Напомним, ранее мы писали, что