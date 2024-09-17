На площадке арт-кластера "Таврида" впервые состоялся совместный образовательный заезд для творческой молодежи из России и Беларуси - "Союзное государство: искусство быть вместе". Молодые таланты работали в четыре арт-школах: декоративного искусства, музейного дела, шоу-технологий и академического искусства.

Участниками арт-школы музейного дела стали студенты художественных институтов и школ искусств, художественные критики, музейные менеджеры, маркетологи и продюсеры выставочных проектов из России и Беларуси. Они познакомились с новыми методиками музейного менеджмента, получили инструменты продвижения и преображения выставочных пространств, актуальных для российской и белорусской аудитории. Вместе они разработали семь концепций развития для четырех пространств Ливадийского дворца-музея, лучшие из них будут доработаны и реализованы на площадке музея.В арт-школе декоративного искусства собрались молодые художники, мастера рукоделия и ремесленники. Совместно они создали экспозицию, в которую вошли более десяти предметов декоративно-прикладного искусства: половики и пояса, изготовленные вручную на ткацких станках. Экспозиция отправится в коллекцию Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций в Гомельской области в Беларуси. Также ребята вручную соткали льняной гобелен с паттерном "Тавриды" - стилизованным образом арт-объекта "Солнце Тавриды" и разработали проекты выставок, которые будут реализованы членами Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства.В арт-школе шоу-технологий приняли участие ивент-менеджеры, продюсеры, ведущие, режиссеры шоу и событий, помощники режиссеров, видеоинженеры, звукорежиссеры, инженеры света, операторы и художники-постановщики. Молодые специалисты событийной индустрии познакомились с новыми технологиями в организации мероприятий и способами их применения на практике. На заезде они разработали одиннадцать событийных форматов для фестиваля "Таврида.АРТ" 2025 года - спортивное событие, тематическую выставку регионов, шоу-программу, мероприятия, приуроченные к круглым датам и юбилеям будущего года, патриотический формат, а также презентацию бренда "Арт.Молодость".В арт-школе академического искусства творили художники, работающие по направлениям академической живописи, графики, пастели, акварели. На протяжении недели они осваивали новые техники и переосмысляли классические подходы. Молодые художники из России и Беларуси писали картины на выездных пленэрах в живописных местах: Белая скала в Белогорске, озеро Бугаз близ Судака и можжевеловая роща рядом с тропой Голицына в Новом Свете. Лучшие работы будут представлены в одной из галерей Объединения "Выставочные залы Москвы".