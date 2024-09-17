Про Аллу Пугачеву ходит много баек. Обсуждают ее любовников, мужей, детей, квартиры и фигуру. Она при этом никогда ничего не опровергает. А зачем? – удивляется певица. – Я лучше про это спою!

Про Аллу Пугачеву ходит много баек. Обсуждают ее любовников, мужей, детей, квартиры и фигуру. Она при этом никогда ничего не опровергает. "А зачем? – удивляется певица. – Я лучше про это спою!"Одна из легенд гласит, что Пугачева сказочно богата. Мол, она берет за концерты десятки миллионов рублей, имеет несколько квартир и домов по всему миру. Словно Максим Петрович из комедии Грибоедова "Горе от ума", который " не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам".На самом же деле кассовых концертов давно нет, из официально принадлежащих ей квартир можно вспомнить лишь жилье в Филипповском переулке в самом центре Москвы, которое ей подарил бывший возлюбленный ее старшей дочери Руслан Байсаров. А знаменитый подмосковный замок, в котором до отъезда в Израиль, Примадонна жила с семьей, записан на ее пятого, признанного иностранным агентом, мужа.Считается, что Пугачева за жизнь напела столько, что теперь заработанных денег хватит не только детям, но и внукам. Но сама она на эти досужие гипотезы отвечает шуткой:"Говорят, что я артистка, а еще капиталистка, а у меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки".Напомним, банковская система Швейцарии играет серьезную роль в экономике страны и является одной из самых весомых на планете. Еще в XVIII веке там стали внедрять принцип банковской тайны и систему страхования вкладов. В 1815 году была признана независимость Швейцарии и закреплен ее нейтралитет, что положило начало притоку капитала со всего мира.