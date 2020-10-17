Это на три случая меньше, чем 16 октября.

Количество заразившихся коронавирусом во Владимирской области достигло 8346 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус».За минувшие сутки в регионе выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии выздоровели 6218 человек, за сутки врачи выписали 29 бывших пациентов. Под наблюдением врачей остаются 1888 жителей региона.Во Владимирской области от коронавируса скончались 240 человек, за сутки не было ни одного летального случая.Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса предприятиям общепита Владимирской области разрешено работать только с 08:00 до 23:00