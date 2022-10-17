В суде рассмотрели дело об ограблении вдовы Александра Градского: виновники наказаны.

В суде рассмотрели дело об ограблении вдовы Александра Градского: виновники наказаны.Еще в январе Марина Коташенко обратилась в полицию, сообщив о том, что ее ограбили: из загородного дома покойного артиста вынесли сто миллионов, причем преступники под страхом расправы вынудили вдову отдать им крупную сумму. Ситуацию позже горячо обсуждала публика, но не из-за жалости к супруге Александра Градского, а из-за того, что многие не верили ее показаниям.К слову, в реальности случившегося сомневались и опытные юристы, и представители звездной тусовки, да и следователи тоже. Уж слишком много подозрительных фактов было в этой истории. Во-первых, наличие в доме целой сотни миллионов рублей. А во-вторых, слишком позднее обращение Марины Коташенко в полицию: об ограблении стражам порядка она сообщила спустя семь часов. Сама вдова объяснила это тем, что пребывала в глубоком шоке после случившегося.Как бы там ни было, это дело накануне было рассмотрено в суде. И финал у этой истории весьма неожиданный. Несмотря на сомнения публики в реальности произошедшего, виновные все же получили свое наказание: по данным , одного из подозреваемых в ограблении Умеджона Жабборова отправили за решетку на восемь лет.Ранее "Дни.ру" писали о том, что он, якобы, о том, что стал соучастником преступления. Тем не менее, вину обидчик супруги Александра Градского, как пишет , признал в полном объеме.