Оператор карт Мир разработал аналог Apple Pay для iPhone на основе Bluetooth.

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором платежной системы Мир, представила новое решение для бесконтактных платежей с использованием смартфонов на Android и iOS. Об этом, как пишет РБК, сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин на форуме Финополис.Разработанное решение основано на технологии Bluetooth Low Energy и позволяет осуществлять оплату покупок на расстоянии, превышающем возможности NFC. Это решение получит название Волна и будет работать как в онлайн, так и в офлайн режиме. Для его функционирования потребуются специальные платежные терминалы нового типа.По словам Дмитрия Дубынина, уже около двух десятков банков выразили интерес к тестированию этой технологии. После успешного тестирования Волна будет передана банкам для интеграции в их мобильные приложения.Этот сервис особенно актуален в контексте ограничений, введенных после начала СВО на Украине и введения санкций в отношении РФ. В результате Россияне потеряли возможность использовать Apple Pay и Google Pay для бесконтактных платежей. Однако, с помощью Волны, пользователи смогут вновь оплачивать покупки с помощью своих смартфонов.