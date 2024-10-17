На личный прием с проблемными ситуациями обратились трое жителей областного центра.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Андрей Филинов понаблюдал за ходом проведения приема граждан начальником УМВД России по городу Владимиру полковником полиции Ильей Исаченко.В рамках мероприятия к руководителю полиции областного центра обратилось 3 человека. Обращения граждан, в основном, затрагивали темы, касающиеся компетенции следственных подразделений. Илья Александрович внимательно выслушал каждого посетителя, дал необходимые указания своим подчиненным по решению той или иной задачи. Решение проблем взял под свой личный контроль.Во время общения с жителями полковник полиции обратил их внимание на участившие случаи дистанционных преступлений, а также напомнил о возможности получения государственных услуг по линии МВД в электронном виде через Единый портал госуслуг, что экономит время заявителя и не требует личного посещения подразделения органа внутренних дел.Наблюдавший за ходом проведения приема граждан председатель Общественного совета при УМВД России по г. Владимиру Андрей Филинов отметил, что возможность участия представителей общественности в подобного рода мероприятиях делает работу полиции еще более открытой и доступной для граждан, укрепляет доверие социума к органам внутренних дел и позволяет дать объективную оценку деятельности сотрудников полиции.