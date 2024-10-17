«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске разберемся, что можно предпринять, чтобы платить за услуги связи

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске разберемся, что можно предпринять, чтобы платить за услуги связи меньше и получать больше бонусов на примере крупнейшего городского провайдера.