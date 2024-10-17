Фильм Белые росы вышел на экраны в 1978 году и стал настоящей классикой. Кино рассказывает о любви, дружбе и трудностях, с которыми сталкиваются герои в своей повседневной жизни.

Фильм "Белые росы" вышел на экраны в 1978 году и стал настоящей классикой. Кино рассказывает о любви, дружбе и трудностях, с которыми сталкиваются герои в своей повседневной жизни.Если считаете себя настоящим знатоком советского кино и уверены в своих знаниях о его сюжете, персонажах и знаменитых сценах, предлагаем тебе пройти тест. Это отличная возможность проверить свою память и вспомнить все те моменты, которые сделали "Белые росы" любимым фильмом для многих поколений.