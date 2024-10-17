Проблемы с системой GPS происходят во Владимире уже несколько дней. Владимирцы отмечают, что время от времени навигатор показывает неправильное местоположение. Сбои повлияли и на работу

Проблемы с системой GPS происходят во Владимире уже несколько дней. Владимирцы отмечают, что время от времени навигатор показывает неправильное местоположение. Сбои повлияли и на работу информационных табло на остановках общественного транспорта. Как сообщили в мэрии, экраны показывают некорректное время прибытия автобусов и троллейбусов. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» По предварительным данным, это связанно с техническим неполадками