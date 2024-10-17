Новые творческие мастерские открылись в Музейном центре «Палаты». Дети и взрослые могут научиться лепке из глины, рукоделию, а также архитектуре, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Проект

Новые творческие мастерские открылись в Музейном центре «Палаты». Дети и взрослые могут научиться лепке из глины, рукоделию, а также архитектуре, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Проект «Глиняные истории» пока состоит из разовых занятий. Ближайшие, например, пройдут в эти выходные. Участников мастер-класса научат лепить простые изделия из глины – подсвечники, тарелочки, изразцы. После изготовления поделки обожгут в