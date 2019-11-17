Внучка певицы Софии Ротару – крайне разносторонняя личность. Недавно 18-летняя Соня по-настоящему шокировала общественность своим новым увлечением.

Внучка певицы Софии Ротару – крайне разносторонняя личность. Недавно 18-летняя Соня по-настоящему шокировала общественность своим новым увлечением.Ни для кого не секрет, что на первом месте для внучки Ротару стоит карьера певицы и модели, однако прессе удалось узнать о девушке любопытный факт. Недавно Соня всерьез увлеклась боксом, системно занимаясь этим видом спорта с тренером.Девушка призналась, что поддержание физической формы для нее крайне важно. Свой первый гонорар, полученный в США, Соня потратила именно на тренировки, пишет Teleprogramma.pro.Ранее имидж-стилист Вероника Николаева с ног до головы раскритиковала внешний вид звездной наследницы. Прежде всего, она отметила неудачный выбор джинсов. По словам эксперта, дырки на коленях были в моде три года назад.12 Ноя 2019 в 1:44 PST"Внучке Ротару стоило выбрать джинсы на высокой посадке, если она хотела показать красивый пресс. Тогда бы и ноги выглядели визуально длиннее", – высказалась специалист.