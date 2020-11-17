Представители Платформы Национальной технологической инициативы заявили о создании российскими учеными новой технологии диагностики коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Она позволит ускорить ..

Представители "Платформы Национальной технологической инициативы" заявили о создании российскими учеными новой технологии диагностики коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Она позволит ускорить тестирование пациентов.С помощью разработки отечественные медики и другие специалисты смогут распознавать наличие инфекции по изменениям на коже человека. Таким образом, выявить коронавирус можно будет легко, быстро и безболезненно, сообщает телеканал "".