На конкурсе Доброволец России – 2020 начинается подведение итогов. За лучшие волонтерские проекты проголосовали почти 85 тысяч россиян.

На конкурсе "Доброволец России – 2020" начинается подведение итогов. За лучшие волонтерские проекты проголосовали почти 85 тысяч россиян."Доброволец России" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В этом году голосование за волонтерские проекты проходило активнее: участвовали 85 тысяч человек, в прошлом – 48 тысяч. Победители определятся 5 декабря – в Международный день добровольца.В этом году более 1,3 тысячи проектов были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. "Пандемия в целом не помешала авторам проектов помогать людям, многие проекты пришлось адаптировать, перевести в онлайн, но все заявленные участниками цели будут достигнуты", – сказал глава Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.Граждане активно поддержали проекты, направленные на защиту прав животных. Отдано почти 10 тысяч голосов. По душе россиянам пришлись и инициативы в сфере благоустройства – 8,9 тысячи голосов, о воспитании и обучении детей – 10,4 тысячи.Поддержать можно было только одного финалиста. "Результаты голосования сыграют весомую роль при определении победителей и составят 30% от общей оценки проекта", – рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Вместе с народным голосованием проекты оценивало жюри. В его составе – представители НКО, известные добровольцы, журналисты и руководители социально ответственного бизнеса. Среди них – глава федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, зампред Внешэкономбанка, гендиректор "Фонда развития моногородов" Ирина Макиева, руководитель благотворительного фонда "Образ жизни" Елена Береговая и многие другие."Оценка работ завершилась одновременно с окончанием народного голосования", – отметил Алексей Комиссаров.Проекты были посвящены самым разным направлениям. Так, Людмила Мосензова из Иркутской области представила проект "Полюби свой день рождения, одинокий ветеран". По ее словам, инициатива получила большую поддержку земляков."Через региональный ресурсный центр информация о проекте распространилась во все 89 городских и районных советов. Весь район гудит! К голосованию подключили кого только можно со всей страны через социальные сети. Теперь о проекте и конкурсе знают даже те, кто и не догадывался об их существовании", – рассказала она.В каждом регионе старались как можно активнее поддержать земляков. В Липецкой области ежедневно рассказывали о проектах, делали прямые эфиры с авторами в социальных сетях.Грантовый фонд конкурса – 90 миллионов рублей. Победители старше 18 лет получат до двух миллионов рублей на реализацию проектов, от 14 до 17 лет – до 500 тысяч.Голоса подсчитают до 3 декабря. В следующие два дня пройдет онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. 5 декабря страна узнает победителей. Трансляция церемонии награждения пройдет на портале DOBRO.RU.Напомним, что конкурс "Доброволец России" проходит в 10-й раз. В этом году подано 53 тысячи заявок – это почти два раза больше, чем в 2019-м.