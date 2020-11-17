Светлана Тихановская по-прежнему активна в политическом поле. Стало известно о ближайших планах оппонентки Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская по-прежнему активна в политическом поле. Стало известно о ближайших планах оппонентки Александра Лукашенко.Протесты в Белоруссии по-прежнему представляют угрозу режиму Александра Лукашенко. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются многие эксперты.При этом политологи утверждают, что главное достижение недовольных не в том, что они доставляют хлопоты власти, а в том, что Запад увидел истинную сущность элиты в Белоруссии. Лукашенко становится все труднее убеждать мировое сообщество в том, что он является законно избранным лидером страны.Теперь стало известно, что оппозиционный политик Светлана Тихановская планирует посетить Швецию с рабочим визитом. Уточняется, что она встретится с рядом высокопоставленных чиновников, которые осуждают действия Лукашенко, и обсудить расширение санкций против Батьки.Стоит отметить, что, по мнению некоторых политологов, критика западных лидеров не только не пугает последнего диктатора Европы, но и играет ему на руку. Лукашенко использует риторику зарубежных оппонентов, чтобы сплотить вокруг себя приближенных и силовиков. Кроме того, это лишний повод сосредоточить основную часть бюджета внутри страны, поскольку белорусские чиновники уже не смогут так просто тратить деньги в европейских бутиках.