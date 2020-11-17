На маршрутах городского транспорта выявляется немалое количество пассажиров, игнорирующих требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

На маршрутах городского транспорта выявляется немалое количество пассажиров, игнорирующих требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.Начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимира Юрий Иванов пояснил, что если ранее по итогам такого мониторинга в адрес компаний-перевозчиков было направлено 14 материалов о выявленных нарушениях, то последние проверки показывают строгое соблюдение всех требований к организации пассажирских перевозок.Основной целью проверок является не привлечение граждан к административной ответственности, а максимальное доведение до горожан понимания того, что соблюдение элементарных санитарных правил необходимо для успешной профилактики заболеваемости, отмечает горадминистрация.Однако законодательство предусматривает штрафные санкции в размере от 100 до 500 рублей.