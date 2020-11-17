Борьбой с распространением смертельного яда занимаются полиция, волонтёры, родители и специалисты мэрии.

Ранее мы сообщали о том, что полиция, мэрия Владимира и родительский комитет за два последних месяца.И вот, в том же составе активисты провели очередной рейд по ликвидации надписей с телеграм-каналами и сайтами, которые распространяют «дурь». Обычно под руку «пиарщикам» спайса, «соли» и других запрещённых веществ попадаются стены домов, заборы, остановочные павильоны, гаражи.«Работа по устранению таких надписей ведётся в областном центре постоянно. За год удаляется более 7500», - пояснила секретарь межведомственной антинаркотической комиссии Надежда Васильева.Информация об адресах собирается в ходе личного мониторинга. Например, Ирина Баранова обратила внимание на «красоту» стен во время прогулок с ребёнком. Узнав о смысле увиденного, она присоединилась к группе добровольцев, которая закрашивает рекламу наркотиков.«Присоединиться к этой работе может любой желающий. Краска выдаётся бесплатно через в WhatsApp, контакты указаны в общественной организации «Родительский комитет Владимирской области» в соцсети ВКонтакте», - пояснила пресс-служба горадминистрации.Жители могут проинформировать власть о появлении таких «художеств», оставив сообщение на портале «Владимир — это мы», а также по телефонам: 32-64-05 или 02.«Если надпись появилась на стене дома, можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ», - резюмировали в мэрии.