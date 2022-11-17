45-летняя Ольга Орлова рассказала о мучительных медицинских манипуляциях.

45-летняя Ольга Орлова рассказала о мучительных медицинских манипуляциях.Российская певица Ольга Орлова на днях отпраздновала 45-летие. Артистка и ее муж Валерий устроили шумную закрытую вечеринку в одном из ресторанов, куда съехались самые близкие друзья бывшей солистки группы "Блестящие" – Владимир Пресняков, Анна Седокова, Ксения Бородина, Алексей Чумаков и другие. Звезды завалили Орлову подарками и цветами, а сама она была на седьмом небе от счастья и отплясывала босиком, тряся своим огромным животом.Поклонники были всерьез обеспокоены, когда Ольга Орлова задувала все 45 свечей на торте. Было видно, что ей очень тяжело в ее положении, да и дышать таким количеством угарного газа беременной женщине опасно.Скоро в семье Орловой и ее мужа появится дочь, и теперь артистка уже не бережет себя так сильно, как раньше. Она призналась, что пережила много беременностей, но многие заканчивались выкидышами. Перед тем, как наконец забеременеть в этот раз, Ольга Орлова и Валерий прошли большое количество обследований."Мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!" – рассказала Ольга Орлова.Ведущая шоу "Дом-2" серьезно относится к беременности и соблюдает все предпочтения врачей. Врачи сделали все возможное, чтобы ее беременность протекала удачно.