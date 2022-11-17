Проект «бюджета будущего» обсудили на публичных слушаниях в Заксобрании области. Речь о главном финансовом документе региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В приоритете –

Проект «бюджета будущего» обсудили на публичных слушаниях в Заксобрании области. Речь о главном финансовом документе региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В приоритете – реализация нацпроектов, поддержка населения, развитие инфраструктуры. Бюджет будет дефицитным, но сохранит социальную направленность. В частности, планируется, что в следующем году основную долю – 66,4% от