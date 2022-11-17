Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с телеканалом Дождь (СМИ, выполняющее функции иноагента) рассказал, что экс-боец ЧВК Вагнер Евгений Нужин якобы был передан российской стороне в результате обмена пленными. Комментарий по теме расследования дал бизнесмен Евгений Пригожин.

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с телеканалом "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) рассказал, что экс-боец ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин якобы был передан российской стороне в результате обмена пленными. Комментарий по теме расследования дал бизнесмен Евгений Пригожин.Со слов украинского госслужащего, Нужин якобы оказался в украинском плену и "не подписывал добровольный отказ от обменной процедуры", дав понять, что согласен на возвращение домой. Затем товарищи бойца по ЧВК "Вагнер" якобы расправились с ним жестоким образом.Евгений Пригожин впервые сделал большое заявление по этой теме. Бизнесмен подчеркнул, что ролик с участием Нужина появился в Сети 13 ноября, и тогда не было речи о том, что бывший боец ЧВК "Вагнер" подписывал какую-либо просьбу о его передачи России. По словам бизнесмена, все версии начали муссироваться в Сети после того, как он увидел в этом след ЦРУ и сообщил информацию в Генпрокуратуру РФ."После этого вдруг неожиданно все проснулись: "Америка в опасности!". И выяснилось, что кто-то менял Нужина, что он сам написал слезное письмо: "Пожалуйста, верните меня в Россию", и оказывается, на кадрах ликвидации Нужина как предателя четко фигурирует кувалда, которая является не то, что собственностью, а ведущим сотрудником ЧВК "Вагнер". Так что когда вагнеровцы собираются на совещании они подходят, жмут руку и говорят: "Здравствуй, кувалда!" – передает слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Бизнесмен перечислил шесть доводов, которые свели версию Подоляка на нет. Во-первых, по словам Пригожина, "ЧВК "Вагнер" никакими обменами не занимается, и никакого Нужина ЧВК "Вагнер" никто не возвращал". Во-вторых, внимательно изучив ролик можно услышать слова Нужина, лично заявившего о своем побеге на Украину с целью убивать русских и быть на стороне врага. Это подтверждает и его сын, который сообщал, что отец не собирается возвращаться на Родину."Но вдруг что-то изменилось в его мировоззрении, и он срочно написал заявление с просьбой его вернуть. А вернее, как следует из заявления господина Подоляка, он не написал заявление с просьбой его не возвращать. Театр абсурда", – подчеркнул Пригожин.В-третьих, отметил бизнесмен, вся шумиха поднялась после того, как он упомянул ЦРУ в заявлении, написанном на имя Генпрокурора РФ. По словам Пригожина, "Госдеп США возбудил ЦРУ, ЦРУ возбудило Подоляка, Подоляк возбудил общественность".В-четвертых, экс-боец ЧВК "Вагнер" на одном из видео рассказал, что был пойман в Киеве после удара по голове тяжелым предметом. Пригожин посчитал, что нет причин не верить словам Нужина, тем более, что оппоненты активно продвигают версию Подоляка.В своем пятом аргументе предприниматель отметил, что РФ так и не передели тело Нужина. Согласно законам нашей страны, основания для возбуждения уголовного дела в таком случае отсутствуют."Нету тела – нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело, и мы будем разбираться, что произошло", – заметил Пригожин.Кроме того, бизнесмен сравнил методы устранения Нужина с инсценировками, которые практиковали члены ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, подобные «казни» были срежиссированы американцами, снимавшими сцены в Голливуде при помощи хромакея. Не исключено, что "здесь мы имеем дело с таким же представлением от Минкульта США", добавил Пригожин.В конце заявления бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" работают согласно принципам международного законодательства. "Музыканты" дисциплинированы и владеют особыми, сдержанными методами ведения боя."Основными нашими методами являются убеждение и беседа. Например, врывается подразделение ЧВК "Вагнер" в окопы противника, снимает маски, а под ними белоснежные улыбки. Просят противника рассесться поудобнее, вступают с ним в диалог, вспоминают уроки истории, рассматривают картину "Письмо запорожцев турецкому султану» и убеждают его в необходимости покинуть территорию", – резюмировал Пригожин.Большое количество потерь среди ВСУ объясняется нестабильным эмоциональным состоянием солдат. Нередко они не выдерживают напряжения и сами наносят себе увечья.