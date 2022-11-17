Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Вязниковского района, обвиняемого в убийстве. Ранее сообщалось, что 4

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Вязниковского района, обвиняемого в убийстве. Ранее сообщалось, что 4 ноября 2021 года на одной из улиц в Вязниках местные обнаружили «тело мужчины с признаками насильственной смерти». Оперативники установили причастность жителя Вязников к убийству. Выяснилось, что 3 ноября 2021 года вечером между