26 сотрудников, уволенных из ликвидированного отделения Скорой помощи в Селивановском районе,...

26 сотрудников, уволенных из ликвидированного отделения "Скорой помощи" в Селивановском районе, приняты на работуДвадцать шесть сотрудников, уволенных из ликвидированного отделения скорой медицинской помощи в Селивановском районе, официально приняты на работу в Муромскую больницу.Об этом по телефону нам сообщили сами фельдшеры. Сразу после выхода в эфир сюжета "Вестей" в Красную Горбатку приехали работники отдела кадров муромской ЦРБ. Медиков, диспетчеров и водителей оформили как штатных работников. Со всеми заключены трудовые договоры, все поставлены на учет в базе социального фонда с 1 ноября. Бывшее отделение Селивановской больницы теперь - подразделение Муромской станции скорой помощи. Маршрутизацией бригад будет заниматься единая диспетчерская служба, но свой "человек на телефоне" остается и в Красной Горбатке. Фельдшеры, как и прежде, будут обслуживать население района. В Минздраве пообещали: люди сохранят рабочие места, сельские льготы и служебное жилье, которое предоставила им администрация Селивановского района.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Реорганизация в настоящий момент продолжается. Сейчас, скорее всего, в понедельник, туда выйдет комиссия Минздрава, чтобы помочь на месте решить или скорректировать этот вопрос.