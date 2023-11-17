Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял решение выделить из регионального бюджета 17,4 млн рублей для покупки нового пожарного насосно-рукавного автомобиля.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял решение выделить из регионального бюджета 17,4 млн рублей для покупки нового пожарного насосно-рукавного автомобиля. Техника уже приобретена и в пятницу, 17 ноября, она должна поступить в распоряжение Владимирского лесхоза. Об этом сообщила правительства 33-го региона.Новый пожарный автомобиль на базе «Урала» имеет широкий спектр применения. В частности, он по бездорожью может доставить личный состав ведомства к месту возгорания или забора воды.В правительстве отмечают, что «Владлесхоз» почти на 94% укомплектован специальной техникой. На последние несколько лет предприятие получило более 300 единиц спецмашин и оборудования.Техническое перевооружение даёт позитивные результаты. «По итогам 2022 года Владимирская область вошла в топ-5 регионов страны по скорости ликвидации лесных пожаров в первые сутки», – говорится в сообщении пресс-службы.