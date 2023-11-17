Во Владимире 62-летний местный житель призывал горожан к терроризму и экстремизму. Как информирует...

Во Владимире 62-летний местный житель призывал горожан к терроризму и экстремизму.Как информирует пресс-служба УФСБ России по Владимирской области:«… во взаимодействии с ЦПЭ УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимира (1962 года рождения), причастного к публичным призывам к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием сети Интернет».Следствием установлено, что обвиняемый целый год размещал в открытом доступе (в сети Интернет) на своей странице в одной из социальных сетей сообщения с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в отношении представителей органов государственной власти РФ, российских воинских частей и граждан, поддерживающих проведение специальной военной операции, а также в отношении отдельных социальных групп и национальностей.В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области рассказали:«На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в ноябре 2023 года СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 и ч.2 ст.280 УК РФ. В ходе следственных мероприятий получены доказательства, изобличающие противоправную деятельность обвиняемого».В данный момент обвиняемый задержан. Мужчину заключили под стражу.Фото: pxfuel.com