«Черное-белое» – такое название получил турник по шашкам, в котором 21 ноября сойдутся маленькие спортсмены из 14 детских садов. Площадкой для шашечных соревнований станет детсад №66 по

«Черное-белое» – такое название получил турник по шашкам, в котором 21 ноября сойдутся маленькие спортсмены из 14 детских садов. Площадкой для шашечных соревнований станет детсад №66 по адресу улица Завадского, 13а, сообщили в пресс-службе управления образования и молодежной политики администрации города Владимира. Участниками станут воспитанники следующих детских садов: 1, 9, 12, 16, 59, 66, 71,