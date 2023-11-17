В 33-м регионе началось оснащение Центра интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации.

В 33-м регионе началось оснащение Центра интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской городской агломерации. На настоящий момент специалисты уже закончили установку видеостены, смонтировали телекоммуникационное оборудование и подготовили рабочие места для операторов. Об этом 17 ноября сообщила регионального правительства.Внедрение ИТС проводится по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Современные технологии должны повысить безопасность дорожного движения, и, как следствие, сохранить здоровье и жизни водителей и пешеходов.Сотрудники Центра интеллектуальной транспортной системы начнут управлять потоками машин на городских улицах. Так, на видеоэкранах будут отображаться сведения о перемещении общественного транспорта. Это поможет отрегулировать маршруты.Отмечается, что с 2023 по 2025 годы к ИТС должны подключить 27 городских светофоров. Кроме того, будет установлена автоматическая дорожная метеостанция.