Во Владимирской области из реки выловили труп рыбака. Сотрудники гороховецкой спасательной станции...

Во Владимирской области из реки выловили труп рыбака.Сотрудники гороховецкой спасательной станции обнаружили в Клязьме тело пропавшего несколько дней назад рыбака.В минувшие выходные пятидесятипятилетний житель Дзержинска отправился на рыбалку и не вернулся. Поисковые работы, с использованием эхолота, шли в районе посёлка Галица.Это уже тридцать шестой человек, погибший на воде в области в этом году. В регион идут заморозки и спасатели призывают рыбаков не рисковать жизнью и не выходить на первый лёд.Фото Службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области.