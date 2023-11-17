Во Владимирской области из реки выловили труп рыбака.
Сотрудники гороховецкой спасательной станции...
Во Владимирской области из реки выловили труп рыбака.
Сотрудники гороховецкой спасательной станции обнаружили в Клязьме тело пропавшего несколько дней назад рыбака.
В минувшие выходные пятидесятипятилетний житель Дзержинска отправился на рыбалку и не вернулся. Поисковые работы, с использованием эхолота, шли в районе посёлка Галица.
Это уже тридцать шестой человек, погибший на воде в области в этом году. В регион идут заморозки и спасатели призывают рыбаков не рисковать жизнью и не выходить на первый лёд.
Фото Службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области.