Жаркое в горшочках – это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе нежнейшее мясо, ароматные овощи и насыщенный соус. Готовить его несложно, а результат порадует всех любителей сытной домашней еды.

Жаркое в горшочках – это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе нежнейшее мясо, ароматные овощи и насыщенный соус. Готовить его несложно, а результат порадует всех любителей сытной домашней еды.ИнгредиентыМясо (свинина, говядина или курица) — 600 гКартофель — 700 гМорковь — 2 шт.Лук — 2 шт.Грибы (шампиньоны или лесные грибы) — 250 гТоматная паста — 2 ст. л.Сметана — 200 гВода или бульон — 300 млРастительное масло — для жаркиСоль, перец — по вкусуЛавровый лист — 2-3 шт.Чеснок — 2-3 зубчикаЗелень (укроп, петрушка) — по вкусуПриготовлениеПодготовьте ингредиенты:Мясо нарежьте крупными кубиками.Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2x2 см.Морковь натрите на крупной терке.Лук нарежьте полукольцами.Грибы нарежьте ломтиками.Обжарьте мясо:В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте соль и перец по вкусу.Готовьте овощи:Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости.Добавьте грибы и жарьте ещё 5-7 минут.Собирайте блюдо:Разложите мясо по горшочкам.Сверху положите слой картофеля.Далее добавьте обжаренные лук, морковь и грибы.Залейте томатной пастой, разведённой в воде или бульоне.Положите лавровый лист и чеснок.Запекайте:Накройте горшочки крышками и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.Запекайте 1,5-2 часа, пока мясо и картофель не станут мягкими.Завершающий этап:За 15 минут до окончания приготовления добавьте сметану и зелень.Продолжайте запекать без крышки, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.Подача:Подавайте жаркое прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.Это блюдо идеально подходит для уютных семейных ужинов или праздничных обедов. Приятного аппетита!