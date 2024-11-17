Жаркое в горшочках – это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе нежнейшее мясо, ароматные овощи и насыщенный соус. Готовить его несложно, а результат порадует всех любителей сытной домашней еды.
Жаркое в горшочках – это традиционное русское блюдо, которое сочетает в себе нежнейшее мясо, ароматные овощи и насыщенный соус. Готовить его несложно, а результат порадует всех любителей сытной домашней еды.
Ингредиенты
Мясо (свинина, говядина или курица) — 600 г
Картофель — 700 г
Морковь — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Грибы (шампиньоны или лесные грибы) — 250 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Сметана — 200 г
Вода или бульон — 300 мл
Растительное масло — для жарки
Соль, перец — по вкусу
Лавровый лист — 2-3 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление
Подготовьте ингредиенты:
Мясо нарежьте крупными кубиками.
Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2x2 см.
Морковь натрите на крупной терке.
Лук нарежьте полукольцами.
Грибы нарежьте ломтиками.
Обжарьте мясо:
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте соль и перец по вкусу.
Готовьте овощи:
Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости.
Добавьте грибы и жарьте ещё 5-7 минут.
Собирайте блюдо:
Разложите мясо по горшочкам.
Сверху положите слой картофеля.
Далее добавьте обжаренные лук, морковь и грибы.
Залейте томатной пастой, разведённой в воде или бульоне.
Положите лавровый лист и чеснок.
Запекайте:
Накройте горшочки крышками и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
Запекайте 1,5-2 часа, пока мясо и картофель не станут мягкими.
Завершающий этап:
За 15 минут до окончания приготовления добавьте сметану и зелень.
Продолжайте запекать без крышки, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку.
Подача:
Подавайте жаркое прямо в горшочках, украсив свежей зеленью.
Это блюдо идеально подходит для уютных семейных ужинов или праздничных обедов. Приятного аппетита!