Дождь будет сменяться на снег.

Теплые выходные в скором времени сменятся постепенным зимним холодом. Уже к середине недели температура опустится до +2 градусов тепла, ночью начнутся заморозки.В середине недели ждать стоит и снега, который хлынет на регион с похолоданием. Однако уже к концу недели он вновь уступит место дождям и теплу.«Финал недели будет неприятным! Все начнётся в четверг – в самый тёплый день, когда столбики термометров ночью поднимутся до +1... +6°, днём до +4... +9°, что соответствует климатической норме октября. Зарядят ливни – прогнозируется по 1 ведру дождевой воды на метр площади, ветер в порывах может достигать штормовых 15–20 м/с!» - отмечают специалисты центра «Фобос».Жителей региона предупредили о гололедице.