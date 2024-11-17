Организация «Афанасово» арендовала участок леса на территории Киржачского района для заготовки древесины. Однако восстанавливать лес после вырубки арендаторы не стали. В дело вмешалась

Организация «Афанасово» арендовала участок леса на территории Киржачского района для заготовки древесины. Однако восстанавливать лес после вырубки арендаторы не стали. В дело вмешалась прокуратура области. Из пресс-релиза прокуратуры области Предусмотренные проектом освоения лесов мероприятия по лесовосстановлению на площади свыше 15 га предприятием не выполнены: не проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры, искусственное лесовосстановление,