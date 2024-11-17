Жители поселка Достижение Ковровского района в следующем году увидят новую стелу «Вечная слава героям». Она появится на улице Фабричной, следует из информации на госзакупках. Стоимость

Жители поселка Достижение Ковровского района в следующем году увидят новую стелу «Вечная слава героям». Она появится на улице Фабричной, следует из информации на госзакупках. Стоимость контракта – 1 164 000 рублей. Подрядчика уже определили. Он должен будет установить стелу до конца апреля 2025 года. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: госзакупки