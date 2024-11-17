Владимирец, инвалид 2 группы с онкологией, так и не дождался, когда минздрав закупит жизненно необходимое льготное лекарство. Мужчина купил его сам за 180 000 рублей, а потом обратился в

Владимирец, инвалид 2 группы с онкологией, так и не дождался, когда минздрав закупит жизненно необходимое льготное лекарство. Мужчина купил его сам за 180 000 рублей, а потом обратился в прокуратуру. В надзорном ведомстве рассказали, что после проверочных мероприятий владимирцу наконец выдали бесплатно нужный медикамент. Через суд удалось обязать минздрав вернуть пациенту 180 000 рублей, плюс