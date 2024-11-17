В дело вмешалась прокуратура.

В областной столице смогли помочь жителю с инвалидностью второй группы. Ранее мужчина долгое время не получал жизненноважные препараты, ему приходилось покупать их самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Житель Владимира страдает онкологией. Ему назвачили лечение дорогим препаратом. Лекарство мужчина должен был получать бесплатно за счёт средств региона. Однако этого не происходило, и мужчина был вынужден потратить 180 тысяч рублей.После проверки жителю Владимира предоставили лекарства, а также возместили 20 тысяч компенсации морального вреда.