Депутат Госдумы Леонид Слуцкий высказался о политическом кризисе в Белоруссии. По его мнению, к массовым беспорядкам в республике причастны страны Запада.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий высказался о политическом кризисе в Белоруссии. По его мнению, к массовым беспорядкам в республике причастны страны Запада.Парламентарий назвал Александра Лукашенко сложным лидером. По мнению Леонида Слуцкого, президент Белоруссии -выдающаяся фигура, которая временами ведет себя излишне жестко.Депутат вспомнил о скандале, случившемся после введения Россельхознадзором ограничений против некоторых белорусских продуктов питания. Реакция Лукашенко была весьма эмоциональной."Каждый раз, когда наши отношения лихорадило, это было связано с эмоциями белорусского лидера", – уточнил Слуцкий.Не обошел он стороной и беспорядки в Белоруссии. Как отметил депутат, западные страны начали подготовку протестов еще несколько лет назад. Белорусские спецслужбы упустили работу с населением."Проблема (с беспорядками в Белоруссии – Прим.ред.), уверен, будет решена", – заключил он.Напомним, массовые беспорядки начались в республике после 9 августа. Сторонники оппозиции обвинили руководство страны в подделке результатов выборов президента.заявил, что Украина, Польша, Литва и другие западные страны заинтересованы в дестабилизации обстановки. По его словам, недоброжелатели хотят использовать Белоруссию как трамплин для атаки на Россию.