Управление Росреестра по Владимирской области информирует: «Актуальность развития общественного контроля как фактора профилактики правонарушений в сфере земельного законодательства».

Управление Росреестра по Владимирской области информирует: «Актуальность развития общественного контроля как фактора профилактики правонарушений в сфере земельного законодательства»В соответствии с частью 1 статьи 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации под общественным земельным контролем понимается деятельность граждан, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления по принятию решений, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических лиц, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых данными органами актов и принимаемых ими решений.Проведение общественного контроля регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Закон об общественном контроле). Он может осуществляться, например, в форме общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы. Кроме того, могут проводиться, в частности, общественные обсуждения и общественные (публичные) слушания. При этом такой контроль может быть проведен одновременно в нескольких формах (ч. 1, 2 ст. 18 Закона об общественном контроле).Согласно части 4 статьи 26 указанного закона информация о проводимых мероприятиях и их результатах подлежит размещению в сети Интернет и опубликовывается в средствах массовой информации.Если в результате общественного контроля выявлены нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений (иных некоммерческих организаций), то вносятся предложения о привлечении виновных должностных лиц к ответственности (ч. 1 ст. 27 Закона об общественном контроле).Управление Росреестра по Владимирской области отмечает, что применительно к земельным правоотношениям общественный земельный контроль осуществляется за деятельностью земельных правообладателей и деятельностью государственных и муниципальных органов в сфере регулирования земельных отношений. Таким образом, роль общественного земельного контроля имеет двоякий характер: с одной стороны, это помощь официальным органам контроля, с другой - деятельность, связанная с защитой земельных прав конкретных субъектов.Указанные обстоятельства обуславливают актуальность развития общественного контроля как вида земельного контроля в целом, и как фактора профилактики правонарушений в сфере земельного законодательства, в частности.Так, развитие общественного земельного контроля свидетельствует о росте правовой грамотности, развитии правовой культуры членов нашего общества и их организаций, о повышении уровня правосознания, повышении уровня доверия граждан к органам муниципальной и государственной власти, и соответственно, повышения уровня ответственности органов муниципальной и государственной власти перед гражданами и их объединениями при принятии тех или иных решений, осуществлении действий в сфере земельных правоотношений, что само по себе является мощным средством профилактики правонарушений в сфере земельного законодательства.