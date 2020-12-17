Оценивая итоги 2020 года во время своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал главную проблему года. Речь идет об эпидемии коронавируса. Российский лидер ..

Оценивая итоги 2020 года во время своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал главную проблему года. Речь идет об эпидемии коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не только о нашей стране, но и обо всем мире.Владимир Путин добавил, что распространение COVID-19 оказало пагубное влияние на экономическую ситуацию. "Россия справляется лучше многих стран", – оценил президент.