Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 мск. Россияне задали президенту наиболее беспокоящие их вопросы.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 мск. Россияне задали президенту наиболее беспокоящие их вопросы.Глава страны получил жалобу от одного из граждан. Мужчина рассказал неподобающем поведении чиновника. Он пришел к госслужащему с вопросом, а тот отказал ему в грубой форме. "Это вам Владимир Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал", – ответил ему чиновник.Президент отметил, что в России действительно есть госслужащие, которые ведут себя отвратительно. "В семье не без урода", – подчеркнул Путин. Он пообещал обратившемуся к нему гражданину разобраться с ситуацией.Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. В мероприятии принимают участие более 700 российских и иностранных представителей СМИ.На мероприятии появился музыкант Сергей Шнуров. Он задал президенту вопрос о вмешательстве российских хакеров во внутренние дела Соединенных Штатов. Владимир Путин . "Это домыслы", – подчеркнул он.Также российский лидер отреагировал на расследование о дочери и бывшем зяте. Путин назвал этот материал очередным вбросом и указал на неточности. Сначала Кирилла Шамалова называют "зятем президента", а в самом конце – "бывшем зятем".