Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о Кирилле Шамалове. В публикации говорится о дочери главы государства и его зяте.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о Кирилле Шамалове. В публикации говорится о дочери главы государства и его зяте.Российский лидер назвал эту публикацию очередным вбросом. По его словам, недостоверная информация и ранее появлялась в СМИ. "Прочитать материал о моих близких невозможно", – подчеркнул Владимир Путин.Глава страны полистал материал-расследование, но до конца не прочитал. Путин обратил внимание, что там везде называют Шамалова "зятем президента" и лишь в конце уточняют, что он "бывший зять"."Читать невозможно. Навалено в одну кучу", – выразил мнение Путин.Также глава государства отметил, что элитам можно иметь активы за границей, в отличие от чиновников. Целью таких публикаций, рассказал Владимир Путин, являются месть и попытка повлиять на общественной мнение в стране.Президент посоветовал заказчикам таких расследований не "основываться на своей мнимой исключительности". Вместо этого им следует начать обустраивать взаимоотношения на международной арене.началась в 12:00 мск. На мероприятие аккредитовано более 700 журналистов. Помимо российских представителей СМИ, на мероприятии присутствуют их иностранные коллеги.