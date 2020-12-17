Президент России Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, Большую пресс-конференцию с элементами Прямой линии. Трансляцию ведут Вести FM, Россия 1 и Россия 24. Президент отвечает на самые злободневные вопросы журналистов и граждан со всех регионов страны. Один из вопросов касался тяжелой ситуацией в системе здравоохранения.

Президент России Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, Большую пресс-конференцию с элементами Прямой линии. Трансляцию ведут "Вести FM", "Россия 1" и "Россия 24". Президент отвечает на самые злободневные вопросы журналистов и граждан со всех регионов страны. Один из вопросов касался тяжелой ситуацией в системе здравоохранения.В ходе пресс-конференции Владимир Путин зачитал обращение граждан из Рязанской области. Жители региона пожаловались на то, что ситуация с пандемией коронавируса сложная. В больницах зачастую не хватает бесплатных лекарств, положенных по закону госпитализированным пациентам. Скорые едут к больным целую неделю, а вызвать врача на дом в регионе порой просто невозможно. Люди удивляются такому положению дел, ведь по телевизору им рассказывают совершенно другое.Владимир Путин отметил, что его тоже волнует этот вопрос, ведь в регионы на борьбу с последствиями коронавируса было выделено десять миллиардов рублей из федерального бюджета. Президент допустил, что это может быть проблемой логистики несвоевременных закупок."В некоторых регионах <...> и лекарств не хватает, и в стационарах даже, и тем более в аптечной сети. И бесплатные лекарства не выдают", – сказал Путин.Также поступил вопрос от врача. Некоторые медики жалуются, что им не платят надбавки за контакт с коронавирусными больными. В регионе скопилось масса жалоб по этой теме. Все они были переданы президенту для решения проблемы."Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Почему там до сих пор не дают эти лекарственные препараты – непонятно. Обязательно будем с этим разбираться", – возмутился Владимир Путин.Президент отметил, что власти региона не поставили его в известность о таких проблемах. Ему говорили, что с этим дела обстоят хорошо. Путин понадеялся, что такие случаи единичны, и разобраться с ними будет легко.