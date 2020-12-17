Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает . Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и ..

Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает . Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и московском Бутово елки все же обрушились. Теперь решать проблемы предстоит местным властям.