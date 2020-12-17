Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает . Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-seriyu-padenij-elok-ot-silnogo-vetra-v-rossii-snyali-na-video.html" target="_blank">Серию падений елок от сильного ветра в России сняли на видео</a> - Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает . Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2020-seriyu-padenij-elok-ot-silnogo-vetra-v-rossii-snyali-na-video.html]Серию падений елок от сильного ветра в России сняли на видео[/url] - Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает . Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и ..