В четверг французские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Сданные им тесты на заболевание показали положительный ..

В четверг французские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Сданные им тесты на заболевание показали положительный результат.42-летний глава французского государства отправился на самоизоляцию. Позже стало известно, что вместе с ним очные контакты ограничит и его супруга 67-летняя Брижит Макрон, хотя никаких симптомов ковида у первой леди нет. Чета планирует продолжить работу в дистанционном режиме, сообщает телеканал "".