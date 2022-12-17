Кому то полюбится Щелкунчик, а кому-то удастся попасть на Летучий корабль. Во Владимире...

Кому то полюбится Щелкунчик, а кому-то удастся попасть на "Летучий корабль". Во Владимире музыкальное интерактивное представление готовит к праздникам Областной дворец культуры и искусства. Этот мюзикл для семейного просмотра вас точно восхитит и впечатлит - уверена Вера Куликова.А я не хочу по расчёту, а я ввысь полечу!Это сказка и из моего детства, так про "Летучий корабль" говорит поющая мама троих мальчишек. Оксана Иващук исполняет в новогоднем шоу роль Забавы.Оксана Иващук, исполнительница роли Забавы:- Мне нравится то, что можно вспомнить свое детство и вообще сыграть девочку, так сказать юную, которой вот-вот исполняется 18 лет! Конечно, сначала было сложновато перевоплотиться в юную девушку, а когда поешь эти песни вот, правда, переносишься именно в то время, когда ты была ещё совсем маленькой девчушкой.«Летучий корабль» - мюзикл по мотивам любимых с детства русских сказок с приключенческим сюжетом и налетом романтики и волшебства. Представление интерактивное и мультимедийное. Юные зрители встречаются с капризной царской дочкой Забавой и влюблённым в неё Трубочистом, с Бабками-Ёжками, лихо исполняющими задорные частушки, с жадный купцом Полканом, с веселым Водяным. Герои яркие и запоминающиеся.Алексей Никонов, исполнитель роли Трубочиста:- На мой взгляд всё тут интересное. Мне всегда интересно за работой художников, когда ты из каких-то опилок видишь что появится. Там балкон или же пень. Музыке особое предпочтение. всегда отдаем записи, сведению и так далее, подбору!Музыку к спектаклю написал известный владимирский композитор Алексей Сидорцев. Особо можно сказать о костюмах и декорациях. Они просто сказочные. Автор сценария и постановщик волшебной истории - Евгения Прозоровская.Евгения Прозоровская, режиссер-постановщик, заместитель директора Областного дворца культуры и искусства:- Областной Дворец культуры и искусства уже много лет подряд предлагает зрителю музыкальные , интреактивные, очень яркие и красочные спектакли. И этот год не исключение. Летучий корабль - это мультимедийный музыкальный проект о любви, о мечтах которые обязательно должны сбыться.Главное достоинство спектакля – прекрасные песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина в исполнении победителей Областного конкурса «Поющая губерния» имени Леонида Дербенева. Именно музыка создает атмосферу волшебного праздника, а интерактивная программа с любимыми героями и Дедом Морозом не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Незабываемые впечатления и отличный подарок детям к Новому году.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.