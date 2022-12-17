На днях Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова вернулись из отпуска на Мальдивах.

На днях Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова вернулись из отпуска на Мальдивах.В личном блоге помощница артиста рассказала, что осень стала для нее очень тяжелой, она вымоталась морально. К счастью, Бог послал ей чуткого мужа, который понял это раньше нее, вот и отвез в небольшой отпуск.На снимках с Мальдивских островов Татьяна Брухунова сияет красотой и здоровьем – девушка настолько расслабилась, что даже демонстрировала пикантные снимки в купальнике и с обнаженной грудью. Причем, по словам супруги Евгения Петросяна, откровенные кадры для блога выбирал сам муж.На фотографиях с пляжа девушка выглядит подтянутой, с плоским животиком. Однако пользователи Сети начали подозревать, что причиной идеальных форм стал фотошоп, а на самом деле Татьяна Брухунова ждет второго ребенка.Поводом для слухов о беременности молодой избранницы Евгения Петросяна послужил видеоролик, который она опубликовала в "Сторис" запрещенной социальной сети. На кадрах Татьяна наряжает елку в офисе в Москве. Несмотря на то что ролик снят в ускоренном режиме, поклонники разглядели пузо, которое, по их мнению, уже лезет на лоб. Народ уверен: обрюхаченная жена Петросяна случайно раскрыла свой секрет.Впрочем, возможно, это всего лишь неудачный ракурс. Стоит отметить, что Татьяна Брухунова неоднократно повторяла, что даже если в ее жизни и случится еще одна беременность, публика о ней узнает в последнюю очередь.